Главный советник бросил Макрона

Советник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам дипломатии Эммануэль Бонн внес неопределенность в ближайшее окружение президента, объявив о своем намерении уйти в отставку.

Бонн, являющийся ключевой фигурой французского дипломатического корпуса и часто выступающий в роли теневого министра иностранных дел, сообщил Макрону о своем решении уйти в пятницу, согласно двум источникам, близким к президенту Франции.

Как пишет Politico, отставка Бонна произошла на фоне обострения соперничества с другим высокопоставленным помощником и значительных разногласий по вопросам политики в администрации Макрона.

Если Бонн все же уйдет - это оставит Макрона без одного из его самых доверенных советников по внешней политике в период, когда он готовится к навигации в нестабильном мировом порядке, где доминирует Дональд Трамп, который вступит в должность президента США на следующей неделе.

"Это хаос", - сказал бывший французский дипломат. "Внутренняя политическая ситуация, невозможные бюджетные переговоры, будущие отношения с Трампом и Алжиром, угасающее влияние Франции в Европе и Африке... Нам предстоит много работать, чтобы восстановить позиции".

В Париже давно известно, что Бонн ищет новое назначение после пяти лет работы с Макроном. Однако, по словам источников, близких к президенту, решающим фактором стал его сложный конфликт с генералом Фабиеном Мандоном, начальником военного штаба президента. Мандон, назначенный менее двух лет назад, якобы начал "вторгаться в сферу влияния [Бонна]".

"Между ними уже давно идет ожесточенное соперничество", - отметил один из источников, добавив, что разногласия касаются как подходов, так и, возможно, вопросов политики.

Напряженность обострилась на прошлой неделе перед встречей Макрона с Киром Стармером в Чекерсе, загородной резиденции премьер-министра Великобритании.

По словам одного из источников, в четверг днем, за несколько часов до запланированного вылета в Великобританию, между Бонном и Мандоном произошла ссора. В последний момент Бонн решил не лететь.

На вопрос о возможной отставке Бонна представитель Елисейского дворца заявил в воскресенье: "Эммануэль Бонн пользуется доверием президента республики и покинет свой пост, когда сам сочтет нужным".

Помимо конфликтов с коллегами, главный дипломатический советник Макрона не всегда полностью разделял взгляды президента на внешнюю политику. В прошлом году Макрон поддержал Марокко в давнем региональном споре с Алжиром, признав суверенитет Марокко над Западной Сахарой, после неудачной попытки примирения с Алжиром.

Бонн, напротив, выступал за более нейтральный подход в соответствии с давней французской дипломатической традицией, сообщили два источника, знакомые с его позицией.

Неоднократные разногласия по алжирской политике вымотали Бонна, утверждают источники. На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо также вмешался, обвинив Алжир в попытках "унизить" Францию в споре, связанном с блогерами.

В понедельник к спору подключился министр юстиции Франции Жеральд Дарманен, призвав прекратить безвизовый въезд алжирских чиновников во Францию.

Похоже, в Елисейском дворце дипломатия начала работать по новым правилам: вместо поиска компромиссов - личные разногласия, вместо внешнеполитических решений - битва амбиций.