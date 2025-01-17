https://news.day.az/sport/1723537.html Рагимова потеряла лидерство в списке самых эффективных нападающих Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова потеряла лидерство в таблице самых эффективных нападающей бразильской лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соответствии со статистикой, на данный момент игрок "Осаско" идет на четвертом месте в списке голеадоров чемпионата.
Рагимова потеряла лидерство в списке самых эффективных нападающих
Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова потеряла лидерство в таблице самых эффективных нападающей бразильской лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соответствии со статистикой, на данный момент игрок "Осаско" идет на четвертом месте в списке голеадоров чемпионата. Согласно показателям сравнительной таблицы, отражающей процентное соотношение успешных атак, у Полины 33,67 процента успешных атак.
Лидирует нападающая "Прайи" Карол Гаттас (36.82%).
В данный момент "Осаско" занимает второе место в регулярном чемпионате.
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