Рагимова потеряла лидерство в списке самых эффективных нападающих

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова потеряла лидерство в таблице самых эффективных нападающей бразильской лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соответствии со статистикой, на данный момент игрок "Осаско" идет на четвертом месте в списке голеадоров чемпионата. Согласно показателям сравнительной таблицы, отражающей процентное соотношение успешных атак, у Полины 33,67 процента успешных атак.

Лидирует нападающая "Прайи" Карол Гаттас (36.82%).

В данный момент "Осаско" занимает второе место в регулярном чемпионате.