В Армении началась настоящая истерика после начала судебного процесса над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела, где главными фигурантами являются Варданян, Арутюнян и другие лица, чьи действия оставили кровавый след в истории нашей страны, передает Day.Az.

Армянские СМИ и политики, по привычке, пытаются оправдать очевидное, называя обвинения "сфабрикованными". Однако факты говорят сами за себя: следствие собрало убедительные доказательства, подтверждающие 2548 эпизодов преступлений, совершённых армянскими вооружёнными силами и незаконными формированиями.

Армянская сторона пытается громко жаловаться в надежде создать иллюзию несправедливости. Но в этот раз ни крики, ни слёзы, ни "игра в жертву" не помогут. Справедливость, которая ждет своего часа более 30 лет, наконец восторжествует. Виновные понесут заслуженное наказание, как бы им этого ни хотелось избежать.