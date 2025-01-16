На датском острове Борнхольм найдены следы древних ритуалов и эпидемии чумы

На датском острове Борнхольм археологи обнаружили сотни плоских плит из сланца с гравировками, напоминающими солнце.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти артефакты, созданные около 2900 года до н. э., теперь связывают с разрушительным извержением вулкана, доказательства которого были найдены в ледяных кернах Гренландии.

Исследователи предполагают, что извержение вызвало длительное затмение солнца из-за стратосферной пыли, что стало серьёзным испытанием для земледельческих культур того времени. Солнце играло ключевую роль в их жизни, обеспечивая урожай, а его исчезновение вызвало страх и потребность в ритуальных жертвах.

"Очень вероятно, что люди на Борнхольме пытались защитить себя, создавая такие каменные плиты как своего рода жертву, или благодарили за возвращение солнца, - поясняет археолог Копенгагенского университета Руне Иверсен.

Точное место извержения пока неизвестно, но, по мнению исследователей, оно было сравнимо по масштабу с извержением 43 года до н. э. Тогда вулкан в Аляске вызвал неурожай вокруг Средиземного моря, что привело к голоду и эпидемиям. Об этом свидетельствуют античные греческие и римские тексты.

Учёные также обнаружили, что примерно в то же время на острове распространилась чума, что подтверждают ДНК-анализы человеческих останков. Это указывает на то, что жители Борнхольма столкнулись с двойным кризисом - исчезновением солнца и эпидемией.