https://news.day.az/sport/1723589.html Восемь претендентов на звание чемпиона Азербайджана Определились команды, которые продолжат борьбу за призовые места в чемпионате Азербайджана по мини-футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что первый этап турнира завершен. Таким образом, определились обладатели восьми путевок в плей-офф. Восемь лучших команд турнирной таблицы продолжат борьбу.
Восемь претендентов на звание чемпиона Азербайджана
Определились команды, которые продолжат борьбу за призовые места в чемпионате Азербайджана по мини-футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что первый этап турнира завершен.
Таким образом, определились обладатели восьми путевок в плей-офф. Восемь лучших команд турнирной таблицы продолжат борьбу. Это "Бирбаша Баку", "Зиря", "Азнур", "Галакси", "Сумгайыт", "Гёйче", "Стар Баку" и "Лачын".
Отметим, что в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал "Бирбаша Баку".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре