Восемь претендентов на звание чемпиона Азербайджана

Определились команды, которые продолжат борьбу за призовые места в чемпионате Азербайджана по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что первый этап турнира завершен.

Таким образом, определились обладатели восьми путевок в плей-офф. Восемь лучших команд турнирной таблицы продолжат борьбу. Это "Бирбаша Баку", "Зиря", "Азнур", "Галакси", "Сумгайыт", "Гёйче", "Стар Баку" и "Лачын".

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал "Бирбаша Баку".