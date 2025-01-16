Подписан протокол Х заседания глав таможенных служб ОТГ

Подписан протокол Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств в Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az, заседание проводилось под председательством Шахина Багирова - председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, и с участием генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева, заместителя председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Каирата Джумагалиева, председателя Государственной таможенной службы при министерстве финансов Кыргызстана Самата Исабекова, заместителя министра торговли и главы таможенной администрации Турции Сезаи Учармака, председателя Государственного таможенного комитета при министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалходжа Мавлонова (далее - "Стороны").

Подтверждая цели ОТГ, изложенные в Нахчыванском соглашении, ссылаясь на указания глав государств на Самаркандском, Астанинском и Бишкекском саммитах ОТГ и выражая приверженность дальнейшему расширению взаимовыгодного таможенного сотрудничества в рамках "Тюркского мирового видения-2040" и "Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы", Стороны договорились о следующем:

1. Стороны выразили готовность к дальнейшей реализации Соглашения об учреждении Упрощённого таможенного коридора между правительствами ОТГ и обсудили действия, необходимые для реализации пилотного проекта, предусмотренного статьёй 7 указанного соглашения. Цель - разработать технологии обмена информацией, предусмотренные данным проектом.

2. После презентации азербайджанской стороной "Транскаспийского таможенного транзитного портала" и грузинской стороной инициативы по "упрощению транзита между странами ОТГ + Грузия" Стороны обсудили необходимость создания правовой базы для внедрения "Транскаспийского таможенного транзитного портала". Это должно способствовать улучшению транзита, экономической активности и пересечения границ. Стороны обязались представить свои предложения по разработке проекта Соглашения о создании портала.

3. Стороны обсудили лучшие практики в области упрощения торговли и путешествий путём сокращения числа остановок на пограничных пунктах и времени их прохождения. Был рассмотрен проект Концепции "Единого окна", предложенный узбекской стороной, и решено представить предложения в Секретариат. Секретариат должен будет объединить полученные предложения и представить итоговый документ.

4. Стороны приветствовали готовность турецкой стороны организовать полевые визиты для обмена опытом по внедрению "Единого окна" и "Одной остановки". Турецкая сторона представит предложения по срокам и месту проведения визита.

5. Стороны обменялись информацией о новых технологиях, таких как электронные пломбы и системы отслеживания грузов, с целью их широкого использования в странах ОТГ.

6. В ходе заседания Стороны подписали следующие документы:

- План действий ("Дорожная карта") по внедрению eTIR в соответствии с Конвенцией о международной дорожной перевозке грузов (TIR, 1975 год);

- Технические условия обмена информацией между таможенными администрациями стран-участниц ОТГ в рамках Соглашения об учреждении Упрощённого таможенного коридора, подписанного 11 ноября 2022 года в Самарканде.

7. Стороны договорились организовать в 2025 году:

- реализацию пилотного проекта, предусмотренного статьёй 7 Соглашения об учреждении Упрощённого таможенного коридора, включая внедрение технологий обмена информацией;

- проведение технической рабочей группы в феврале 2025 года для обсуждения результатов пилотного проекта.

8. Стороны поручили Рабочей группе уточнить цели и разработать дальнейшие шаги для проекта "Каравансарай" в контексте инициативы "Шёлковый путь".

9. Стороны выразили благодарность Азербайджану за проведение Х заседания и приняли предложение Казахстана провести XI заседание руководителей таможенных администраций ОТГ в 2025 году. Точная дата и место будут определены через дипломатические каналы.

10. Секретариат будет координировать реализацию предложений и представит их результаты на следующем заседании.