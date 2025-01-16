https://news.day.az/politics/1723414.html Азербайджан и Грузия всегда были сторонниками мира и стабильности в регионе - Мака Бочоришвили Азербайджан и Грузия всегда были сторонниками мира и стабильности в регионе. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Day.Az.
Азербайджан и Грузия всегда были сторонниками мира и стабильности в регионе - Мака Бочоришвили
Азербайджан и Грузия всегда были сторонниками мира и стабильности в регионе.
Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Day.Az.
Министр отметила, что мир и стабильность будут способствовать экономическому потенциалу региона.
"Азербайджан и Грузия будут продолжать интенсивное сотрудничество и добрососедские отношения. Я благодарю Азербайджан за поддержку в различных форматах.
Для углубления отношений между двумя странами реализуются различные проекты. Мы стремимся сделать это сотрудничество устойчивым", - добавила М.Бочоришвили.
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