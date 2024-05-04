С продолжающимся потеплением мир будет становиться все более и более опасным.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель межправительственной группы АБР по изменению климата Джим Скиа в ходе панельных дискуссий на тему "Достижение результатов в сфере борьбы с изменением климата для обеспечения трансформации" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

По его словам, межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) утвердила заключительный отчет шестого цикла, Сводный отчет, чуть более года назад в Швейцарии.

"Как председатель МГЭИК седьмого цикла оценок я должен подчеркнуть, что хотя выводы этого доклада выдерживают испытание временем, наше климатическое прошлое движется вперед. Как подтвердила Всемирная метеорологическая организация, 2023 год был самым жарким годом за всю историю наблюдений, с особенно поразительными экстремальными температурами океана. Экстремальные погодные явления и лесные пожары перестали быть частью прогнозов на будущее и для слишком многих из нас стали настоящей реальностью. Уровень моря продолжает неуклонно повышаться, что имеет последствия для малых островных государств и низменных прибрежных сообществ. Все это является результатом более чем столетней деятельности человека, включая сжигание ископаемого топлива, а также неравные и неустойчивые модели использования энергии и земли.

С продолжающимся потеплением мир будет становиться все более и более опасным. После потепления на 1,5°C возникнут новые риски, такие как деградация вечной мерзлоты, потеря биоразнообразия, нехватка воды, более экстремальные погодные условия и отсутствие продовольственной безопасности", - сказал Джим Скиа.

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