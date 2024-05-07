Аргентина приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией

Аргентинская Республика приветствует достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией о делимитации их границ на основе Алма-Атинской декларации (1991 г.).

Как передает Day.Az, соответствующее заявление распространил МИД Аргентины.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что достижение договоренностей представляет собой фундаментальный шаг на пути к миру на Южном Кавказе.

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