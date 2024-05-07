Пашинян о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Пограничные столбы в Тавуше - это гарантия безопасности Армении, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, так он оценил процесс делимитации и демаркации границы.

По словам Пашиняна, происходящее в Армении сегодня - это создание гарантий безопасности, ибо "прежние гарантии не сработали".

Власти сделают все возможное для усиления этих гарантий и увеличения количества столбов, добавил он.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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