Мужчина снял временную татуировку после загара и потряс пользователей сети

Пользователь Reddit под ником Stink_E_Weasle опубликовал фотографию своей загорелой спины, сделанную после того, как он снял временную татуировку.

Как передает Day.Az, кадр развеселил пользователей.

На коллаже, который разместил мужчина, слева изображена его спина с нанесенной на нее татуировкой, а справа след от нее на том же месте. "Линия загара после ношения временной татуировки на пляже", - подписал фотографию пользователь.

"Мужчина с вывернутой татуировкой дракона", "Это будто тату наизнанку", "Все, что я заметил, так это твои ягодицы, лежащие на тумбочке", "Опусти ягодицы вниз, бро", - пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь под ником LJ161 отметил, что фото вызывает у него ностальгию. "Флешбэки ранних 2000-е годов, когда люди наносили на свое тело стикеры кролика Playboy перед походом в солярий, чтобы достичь такого же эффекта", - отметил он.