Стильный образ от Айнишан Гулиевой

Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева продемонстрировала эффектный и элегантный образ.

Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео девушка в черно-белом плаще с золотыми деталями на пуговицах и маленькой сумочкой. Образ подчеркивают крупные серьги, черные перчатки, выразительный, но простой нюдовый макияж и распущенные волосы.