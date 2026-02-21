https://news.day.az/popularblog/1817619.html Стильный образ от Айнишан Гулиевой - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева продемонстрировала эффектный и элегантный образ. Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. На видео девушка в черно-белом плаще с золотыми деталями на пуговицах и маленькой сумочкой.
Стильный образ от Айнишан Гулиевой - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева продемонстрировала эффектный и элегантный образ.
Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео девушка в черно-белом плаще с золотыми деталями на пуговицах и маленькой сумочкой. Образ подчеркивают крупные серьги, черные перчатки, выразительный, но простой нюдовый макияж и распущенные волосы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре