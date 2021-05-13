Ди Каприо опубликовал первый кадр новой картины Скорсезе

Американский актер Леонардо Ди Каприо разместил на своей странице в Instagram первый кадр нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Съемки начались в апреле 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Артист получил в проекте главную роль. На снимке он сидит за столом с актрисой Лили Глэдстоун. Дата премьеры пока неизвестна. Лента должна была выйти на экранах в 2021 году, но планы нарушила пандемия COVID-19. Сюжет "Убийц цветочной луны" развернется в 1920-е годы в Оклахоме. Герой Ди Каприо помогает местным индейцам, оказавшимся в опасности из-за найденной ими нефти.