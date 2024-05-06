Дети Хью Джекмана волнуются за отца

Пока 55-летний австралийский актер Хью Джекман привыкает к холостяцкой жизни после 27 лет брака, его приемные дети Ава и Оскар решили поддержать отца в довольно непростой период жизни после развода с Деборрой-Ли Фернесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Mail.Online.

По словам близкого друга знаменитости, в своих взрослых детях актер нашел утешение.

"Они стали ближе, чем он мог себе представить, и он может им доверять, тогда как раньше он обращался к Деб", - добавил источник.

18-летняя Ава, заметив, что отец ходит грустный, инициировала вместе со своим 23-летним братом план "спасти папу".

"Ава и Оскар действительно сплотились вокруг него, и это оказало огромное влияние. Он всегда выглядит таким счастливым, когда он с этими двумя", - продолжил инсайдер.

Близкие к Джекману люди надеются, что его крепкая связь с сыном и дочерью поможет преодолеть ему тот эмоциональный спад, который сейчас переживает звезда.

Сейчас Хью активно занят работой и вовсю готовится к выходу фильма "Дэдпул и Росомаха", съемки которого наконец завершились в конце января после длительной задержки из-за забастовки SAG-AFTRA. Недавно в сети появился первый трейлер супергеройского боевика, который в этот раз будет сосредоточен вокруг персонажа Хью Джекмана.

Что касается личной жизни, то, как говорят его друзья, несмотря на развод он не заинтересован в свиданиях и новом романе.

"Хью знает о своих фанатах и ​​их заботе о его благополучии, но с ним все в порядке. Он в восторге от Дэдпула и того, что он снова станет Росомахой. Именно этому он уделяет больше всего внимания - работе и участию в ней. Когда дело доходит до его личной жизни, он считает забавным, что так много людей хотят знать о ней все. Он снова туда доберется. Это не приоритет, но если что-то материализуется, он сделает это приоритетом.

Но он здоров и счастлив, и это то, чем он сейчас дорожит", - уверяют знакомые с ситуацией.