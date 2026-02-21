Хейли Бибер снялась для обложки глянца

Модель Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала.

Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.

29-летняя Хейли Бибер позировала в объемной розовой шубе, с мягкими волнами на волосах и блестящим макияжем. На других кадрах модель предстала в расстегнутой шубе и рыжем топе от купальника. Также Бибер продемонстрировала образы с платьем с открытой спиной, блузой и брюками.