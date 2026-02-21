https://news.day.az/showbiz/1817603.html Хейли Бибер снялась для обложки глянца - ФОТО Модель Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала. Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram. 29-летняя Хейли Бибер позировала в объемной розовой шубе, с мягкими волнами на волосах и блестящим макияжем. На других кадрах модель предстала в расстегнутой шубе и рыжем топе от купальника.
Модель Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала.
Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.
29-летняя Хейли Бибер позировала в объемной розовой шубе, с мягкими волнами на волосах и блестящим макияжем. На других кадрах модель предстала в расстегнутой шубе и рыжем топе от купальника. Также Бибер продемонстрировала образы с платьем с открытой спиной, блузой и брюками.
