На сколько поднимут пенсии в Азербайджане? - ЦИФРЫ

Министр труда и соцальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил, что пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии со следующего месяца. В связи с этим министр добавил, что соответствующие цифры должны быть предоставлены Государственным комитетом по статистике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, экономист Губад Ибадоглу отметил, что ожидаемые из Госкомстата цифры - это показатель годовой инфляции.

"Так, в январе-ноябре 2018 года инфляция составила 2,3 процента. С большой долей вероятности ожидается, что к концу года она составит не более 2,5 процента. В таком случае пенсии будут индексированы в соответствии с уровнем инфляции прошлого года", - сказал эксперт.

По его словам, ожидается, что для тех, кто получает пенсию в размере 130 манатов, прибавка составит 3 маната 25 гяпиков, в размере 150 манатов - 3 маната 75 гяпиков, в размере 180 манатов - 4 маната 50 гяпиков, в размере 200 манатов - 5 манатов, 220 манатов - 5 манатов 50 гяпиков, 250 манатов - 6 манатов 25 гяпиков.

"Для информации стоит добавить, что в 2019 году ожидается, что средний размер месячной пенсии составит 240 манатов или же 141 доллар", - сказал Ибадоглу.

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