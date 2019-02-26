В последнее время на некоторых сайтах и форумах, а также в социальных сетях можно столкнуться с информацией о якобы росте цен на продовольственную продукцию в Азербайджане.

Однако проведенные на рынках и в магазинах мониторинги показывают, что, в действительности, изменений в ценах нет.

Как передает Day.Az, опрошенные Trend продавцы и покупатели также отметили, что не сталкивались с подорожанием продуктов.

Как сообщил Trend заведующий отделом надзора над антимонопольным и рекламным законодательством Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей Шахин Нагиев, правительство предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить искусственного завышения цен. В частности, сотрудники Антимонопольной службы проводят постоянные мониторинги на местах.

По словам Нагиева, за последнее время не было выявлено ни одного случая повышения цен. В случае, если подобные факты будут выявлены, то Антимонопольная служба готова предпринять предусмотренные законом меры для наказания виновников.

Например, как ранее сообщал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, в странах, откуда Азербайджан импортирует зерно, этот продукт подорожал. Это могло отразиться на ценах в Азербайджане, однако, встретившись с производителями и представителями торговых сетей, правительство предприняло меры, чтобы предотвратить повышение цен на хлеб.

Мустафаев тогда подчеркнул, что соответствующие госорганы ежедневно следят за ценами на продовольственную продукцию в стране, и никакого искусственного повышения цен зафиксировано не было.

Это подтверждают и данные Государственного комитета по статистике. Например, в январе стоимость продовольственной продукции, напитков и табачных изделий в стране подорожала всего на 0,7 процента в годовом выражении. Более того, по данным статистики, в годовом выражении цены на хлебобулочную продукцию подешевели на 0,3 процента, на мясную продукцию - на один процент, на фрукты - на 6,6 процента, на сахар, мед, конфеты, шоколад - на 0,3 процента.