В Баку ресторан и кафе нарушили карантинный режим

В Сабунчинском районе Баку выявлены ресторан и два кафе, нарушившие требования особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате рейдов, проведенных сотрудниками 13-го и 15-го отделений Сабунчинского районного управления полиции, в закрытых помещениях одного из ресторанов в поселке Бакиханова было выявлено наличие 30 человек, а в двух кафе в поселке Забрат - 8 человек, находившихся там вне установленного времени.

В отношении 38 нарушителей санитарно-эпидемиологических норм были составлены протоколы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках.

Руководители и обслуживающий персонал субъектов предпринимательства были проинформированы о необходимости соблюдения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических норм.