https://news.day.az/society/1341155.html Трагический инцидент в ресторане в Барде - есть погибший
Трагический инцидент в ресторане в Барде - есть погибший
В прокуратуру Бардинского района поступило сообщение о том, что 7 мая около 16.00 житель района Сахиб Ахмедов умер от удара током.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре района, было установлено, что сотрудники ресторана "Чинар" в городе Барда С.Ахмедов и Узеир Мамедов пострадали от удара током. В результате происшествия Ахмедов скончался, Мамедов получил травму.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности), ведется следствие.
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