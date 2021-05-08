Трагический инцидент в ресторане в Барде

В прокуратуру Бардинского района поступило сообщение о том, что 7 мая около 16.00 житель района Сахиб Ахмедов умер от удара током.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре района, было установлено, что сотрудники ресторана "Чинар" в городе Барда С.Ахмедов и Узеир Мамедов пострадали от удара током. В результате происшествия Ахмедов скончался, Мамедов получил травму.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности), ведется следствие.