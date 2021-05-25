В Азербайджане изменились правила приема в лицеи и гимназии

"Количество лицеев и гимназий, принимающих студентов централизованно, составляет 15, и они выбраны для пилотного проекта. Ежегодно в эти лицеи и гимназии поступает много обращений".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил завсектором по работе с лицеями, гимназиями и частными общеобразовательными учреждениями министерства образования Фуад Гараев.

Он отметил, что изменились правила приема в лицеи и гимназии: "Студенты будут регистрироваться не в лицеи, а на экзамены. Лицей и гимназию они смогут выбрать по соответствующему баллу на экзамене. В этом случае учащийся сможет выбрать не одну, а несколько вузов и гимназий, как при вступительном экзамене в вузы".