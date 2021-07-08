Стали известны результаты экспертизы по делу в отношении бывшего главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, адвокат Джавад Джавадов сказал, что суд по данному делу продолжится 15 июля.

"В заключении экспертизы говорится, что в результате покушения у Э.Велиева возникло психическое расстройство, и его допрос в суде может привести к ухудшению его состояния", - отметил адвокат.

Напомним, 16 марта этого года на судебном процессе по "гянджинскому делу" выступил прокурор. В своем выступлении гособвинитель просил приговорить подсудимых Юниса Сафарова, Махира Азизова - к 20 годам, Гамлета Абдуллаева - к 19 годам, Акифа Алиева - к 20 годам, Расима Мустафаева - к 20 годам, Джейхуна Гурбанова - к 18 годам, Фирудина Зейналова - к 19 годам, Джафара Залова - к 18 годам, Вугара Мамедова - к 19 годам, Джейхуна Салахова - к 19 годам.

3 июля 2018 года Юнис Сафаров в составе организованной группировки, представляющей религиозные радикальные круги, функционирующие в зарубежных странах, совершил в городе Гянджа заранее спланированный теракт против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, терроризм с целью насильственного изменения конституционного устройства Азербайджанской Республики, попытки создания им формы управления, основанной на законах шариата, создания не предусмотренной в законодательстве вооруженной группы, обучения в составе вооруженных подразделений за пределами нашей страны, незаконного приобретения и хранения крупной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершения им попытки убийства сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах, пресечение дальнейшей служебной деятельности отдельных чиновников как государственных деятелей и подготовки терактов с целью мести за эту деятельность, выступление с открытыми антигосударственными призывами, другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Оперативно-следственной группой, состоящей из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры были проведены следственные действия по уголовному делу, завершено следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая и Ю.Сафарова. 5 декабря 2019 года дело было отправлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Апелляционный суд Гянджи направил уголовное дело в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.