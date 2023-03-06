https://news.day.az/society/1544093.html Сильный ветер причинил ущерб в Губе и Гусаре
Сильный ветер причинил ущерб в Губе и Гусаре
Сильный ветер причинил ущерб в Губинском и Гусарском районах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на некоторых территориях в обоих районах ветер повалил деревья и электрические столбы.
По данным районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, перебои в подаче электроэнергии устранены.
Продолжаются работы по ликвидации ущерба.
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