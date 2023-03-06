Сильный ветер причинил ущерб в Губе и Гусаре

Сильный ветер причинил ущерб в Губинском и Гусарском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на некоторых территориях в обоих районах ветер повалил деревья и электрические столбы.

По данным районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, перебои в подаче электроэнергии устранены.

Продолжаются работы по ликвидации ущерба.