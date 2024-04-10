Обнародована фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 09:00 10 апреля на территории страны временами наблюдались осадки.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 20 см.

Количество выпавших осадков в Нахчыване составило 12 мм, Шаруре - 11 мм, Шахбузе - 7 мм, Ордубаде, Садараке - 5 мм, в Джульфе - 2 мм, Евлахе, Гёйгёле, Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В поселке Маштага, Бина, Нефт Дашлары (Нефтяные камни), Пираллахи, на острове Чилов, а также в Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Гахе, Балакене, Шеки, Грызе, Евлахе, Гёйчае, Джафархане, Лерике наблюдался туман. Видимость ограничена до 50-200 м.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21 градус тепла, Нахчыванской АР - 19, низменных районах - 18-22, горных районах - 13-16.

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