Сколько детей зачислено в 1-е классы в Азербайджане?

30 апреля 2024 года около 82 тысяч детей, обучающихся в подготовительных группах общеобразовательных учреждений по азербайджанскому сектору, были автоматически зачислены в 1-й класс.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что в связи с этим их родителям были отправлены SMS-уведомления.

Родители, чьи дети автоматически зачислены в 1-й класс, с 11:00 1 мая 2024 года, войдя в свой "личный кабинет" через сайт mektebeqebul.edu.az, могут распечатать свое электронное заявление и представить его в школу.

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