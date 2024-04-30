Фуад Мурадов в рамках визита в Италию встретился с Луиджи Марией Виньяли

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Италию встретился с генеральным директором Главного управления по делам граждан Италии за рубежом и миграционной политике Луиджи Марией Виньяли.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, Поприветствовав гостей, Луиджи Мария Виньяли отметил, что Азербайджан является для Италии важным партнером и дружественной страной. Oн подчеркнул, что на протяжении многих лет создается совершенная диаспорская инфраструктура для защиты интересов итальянцев за рубежом и прав эмигрантов из этой страны.

Председатель ГКРД Фуад Мурадов довел до внимания успешное продолжение сотрудничества между Италией и Азербайджаном в различных сферах, говорил об организационном становлении проживающих в Италии азербайджанцев и координации диаспоральных организаций из единого центра. Он также констатировал увеличение числа азербайджанцев, выехавших в последнее время в Италию для получения образования.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы совместного сотрудничества, обмена опытом, возможного партнерства. Председатель комитета пригласил Луиджи Марию Виньяли в Азербайджан.

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