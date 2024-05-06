В Ярдымлы задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО
В Ярдымлинском районе задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили Day.Az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ярдымлинского районного отдела полиции, задержаны находившиеся в розыске уроженец города Гянджа Роял Алиев и житель города Лянкяран Шахрияр Ахмедзаде. В грузовом отсеке автомобиля Toyota, арендованного Ш.Ахмедзаде, обнаружено 16 кг марихуаны и 480 таблеток метадона.
Установлено, что они, вступив в сговор с проживающим в Иране наркоторговцем, личность которого устанавливается следствием, планировали доставить наркотики в город Баку. Решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
По данному факту продолжается расследование.
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