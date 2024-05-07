Снижена скорость движения на дороге в аэропорт

В связи с осадками на некоторых полосах движения на автодороге Зыхский круг-аэропорт скорость движения снижена на 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Сообщается, что при этом на всех информационных табло появилась предупредительная надпись "Скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.

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