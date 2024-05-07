В азербайджанском секторе Каспия будут созданы искусственные земельные участки

На проходящем сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в законопроекте определены формы создания искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике.

Согласно проекту, искусственный земельный участок может быть создан в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера) на земельном участке, выделенном из земель водного фонда, как отдельного участка, так и примыкающего к прибрежной полосе, острову или другому искусственному земельному участку.

Согласно проекту, под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера), путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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