Госкомиссия раскрывает число пропавших в результате военной агрессии Армении

По данным на 1 августа, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3961 человек был зарегистрирован как пропавший без вести.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Как отмечается, из них 3953 человека погибли в Первой Карабахской войне и 8 человек пропали без вести во время Отечественной войны и в последующий период.

"Тот факт, что продолжают поступать обращения, дает основания полагать, что это не будет окончательной статистикой", - сказали в Государственной комиссии.

Отметим, что Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан обнародовала имена граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, личность которых была установлена в 2024 году.

Было отмечено, что останки 64 из 73 пропавших без вести лиц были найдены в безымянных могилах шехидов, а останки 9 - в массовых захоронениях, обнаруженных в селах Эдилли, Дашалты и Сарыджалы.

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