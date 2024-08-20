Летний лагерь "Əmanətə Sədaqət"для детей шехидов прошел при поддержке "Azərlotereya"

С 12 по 16 августа в Черноморском регионе Турции прошел летний лагерь "Əmanətə Sədaqət", организованный при поддержке ОАО "Azərlotereya", Общественного объединения поддержки семей шехидов "Zəfər" и "Azərbaycan Hava Yolları". В мероприятии приняли участие 21 студент из числа детей шехидов, обучающихся в высших учебных заведениях как в Азербайджане, так и за рубежом.

Участники лагеря прошли тренинги по карьерному планированию, личностному росту, командной работе и лидерству. Также им были организованы экскурсии по историческим и туристическим достопримечательностям в городах Трабзон, Ризе и Артвин.

Летний лагерь является частью проекта "Əmanətə Sədaqət", который реализуется ежегодно Фондом поддержки семей шехидов "Zəfər" и ОАО "Azərlotereya" . Основная цель проекта - поддержка интеллектуального и эмоционального развития детей, потерявших своих родителей в борьбе за Родину, а также обеспечение интересного и полезного летнего отдыха.

С начала реализации социального проекта три года назад при поддержке ОАО "Azərlotereya" и ОО "Zəfər" участие в нем приняли 104 человека. Проект охватывает расходы на обучение и проживание детей шехидов в государственных вузах Турции и Азербайджана. В будущем стипендиальная программа ОАО "Azərlotereya" будет расширена для поддержки детей шехидов, стремящихся получить высшее образование в университетах Азербайджана и Турции.