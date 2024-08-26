В Болниси прошел I летний лагерь молодежи

По проекту Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и при организации функционирующего в Болниси "Кавказского центра права и интеграции" был проведен I летний лагерь молодежи Болниси.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в лагере, организованном в селе Тандзия Болнисского района, приняли участие около 80 молодых людей и подростков из 20 сел района.

На церемонии открытия исполнительный директор Центра Резо Гасанов поприветствовал участников и выразил уверенность в том, что в ближайшие годы лагерь будет организован в более широком составе и станет традицией.

"Важность лагерей с точки зрения обучения и воспитания детей, вовлечения их в эффективную деятельность неоспорима. Коллективизм, организация, принципы сосуществования - это факторы, которые положительно влияют на высокий моральный дух, а это, в свою очередь, влияет на эффективность и качество образования", - отметил Резо Гасанов.

Участники лагеря посетили дом-музей выдающегося общественного деятеля Сулхана-Саба Орбелиани, расположенный в селе Тандзия, ознакомились с выставленными там историческими экспонатами, провели акцию по очистке территории музея в целях охраны окружающей среды.

Участники подготовили презентации на различные темы, сыграли в веселые интеллектуальные игры, связанные с национальной музыкой и отечественными фильмами.

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