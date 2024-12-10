https://news.day.az/society/1714308.html Вилаят Эйвазов назначил нового начальника полиции Назначен начальник Насиминского районного отдела Государственной дорожной полиции. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Вилаят Эйвазов назначил нового начальника полиции
Назначен начальник Насиминского районного отдела Государственной дорожной полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, командир взвода полка ДПС, непосредственно подчиненного отделу Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Азизаде Мамедали Беюкага оглу освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела Государственной дорожной полиции Насиминского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре