Пресечено присвоение армянами двух азербайджанских песен

Устранено нарушение со стороны армянского певца Арташа Асатряна авторских прав в отношении песни "İntizar", исполненной народной артисткой Эльмирой Рагимовой, а также нарушение со стороны армянского певца Тиграна Асатряна авторских прав в отношении песни "Yeni il mahnısı", исполненной народной артисткой Бриллиант Дадашовой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отмечается, что музыка песни "İntizar", исполненной народной артисткой Эльмирой Рагимовой, принадлежит композитору Нушабе Мурадовой, а слова - Судабе Шафа. Песня была впервые исполнена в 1979 году. На основе обращения автора музыки Н.Мурадовой песня "İntizar" была зарегистрирована в Агентстве интеллектуальной собственности и выдано "Свидетельство о регистрации произведения".

Указав себя "автором слов и музыки" песни "İntizar", армянский исполнитель Арташ Асатрян исполнил ее под названием "Ter Hisus Ari" и разместил на странице YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=5GycJzLzwuY. Таким образом, Арташ Асатрян нарушил личные (неимущественные) и имущественные (экономические) права азербайджанских авторов песни - Н. Мурадовой и С. Шафа.

Музыка песни "Yeni il mahnısı", исполненной народной артисткой Бриллиант Дадашовой, принадлежит композитору Гюляр Гасановой, а слова - поэту Баба Везироглу. Песня была впервые исполнена (представлена) в 1999 году. На основе обращения автора музыки Г. Гасановой песня "Yeni il mahnısı" была зарегистрирована в 2001 году в Агентстве интеллектуальной собственности (в то время - Агентство авторских прав) и было выдано "Свидетельство о регистрации произведения".

Песня "Yeni il mahnısı" была размещена на YouTube-странице по ссылке "https://www.youtube.com/watch?v=OQSbC6Dr3Pc" в исполнении армянского певца Тиграна Асатряна под названием "Qez Hamar". Таким образом, Тигран Асатрян нарушил личные (неимущественные) и имущественные (экономические) права авторов песни - Г. Гасановой и Б. Везироглу.

По обоим указанным случаям в результате мер, принятых Агентством интеллектуальной собственности, при технической поддержке Общественного объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" (RAYS), осуществляющего управление имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях на коллективной основе, песни "Ter Hisus Ari" в исполнении Арташа Асатряна и "Qez Hamar" в исполнении Тиграна Асатряна были удалены с указанных страниц YouTube. Тем самым факт нарушения личных (неимущественных) и имущественных (экономических) прав авторов песни "İntizar" - Нушабы Мурадовой и Судабы Шафа, а также авторов песни "Yeni il mahnısı" - Гюляр Гасановой и Баба Везироглу был подтверждён руководством YouTube и нарушенные права указанных авторов были восстановлены.