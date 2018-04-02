В Азербайджане начался прием документов в учебные заведения минобороны

2 апреля 2018 11:41

Начался прием документов в специальные учебные заведения министерства обороны Азербайджанской Республики, готовящие военнослужащих.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Прием документов проводится с 1-го по 30-е апреля текущего года.

Подробную информацию о правилах приема можно получить на официальном сайте министерства обороны https://mod.gov.az/az/news/herbi-qulluqcu-hazirlayan-xususi-teyinatli-tehsil-muessiselerine-qebul-qaydalari-19054.html.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az