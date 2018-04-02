В Азербайджане начался прием документов в учебные заведения минобороны
2 апреля 2018 11:41 172
Начался прием документов в специальные учебные заведения министерства обороны Азербайджанской Республики, готовящие военнослужащих.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Прием документов проводится с 1-го по 30-е апреля текущего года.
Подробную информацию о правилах приема можно получить на официальном сайте министерства обороны https://mod.gov.az/az/news/herbi-qulluqcu-hazirlayan-xususi-teyinatli-tehsil-muessiselerine-qebul-qaydalari-19054.html.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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