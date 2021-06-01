Мне нравится стиль игры Азербайджана

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев поделился мнением касательно предстоящего завтра товарищеского матча против Азербайджана в Минске, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Пока еще всего две-три тренировки провели. Мы сейчас больше времени уделяем теории: как нужно обороняться, как в атаку уходить. Чтобы они понимали, что нужно делать. В этом плане у азербайджанцев преимущество. Нынешний их тренер работает уже второй сезон, насколько я знаю. Состав у них стабильный. Они уже провели одну встречу, в которой обязаны были вничью играть, но не повезло - оба гола пропустили со "стандартов". Нам будет сложнее, это и так понятно.

Я посмотрел не только последнюю игру с Турцией. Везде вам не везло. Во всех матчах играли хорошо, что с Португалией (0:1), что с Сербией (1:2), что с Катаром (1:2), что и с Люксембургом (0:0). Команда очень агрессивная. У вас итальянский тренер, и видно, что команда очень и очень дисциплинированная. Вскрыть оборону вашей сборной сложно. Защищаются очень грамотно, закрывают все зоны. С игры практически не дают возможности не только забить, но и момент создать. Так что мне нравится азербайджанская команда, ее стиль игры. Есть хороший контроль мяча, лидеры яркие есть, как те же Медведев, Махмудов и Шейдаев. Так что, без всякой лести говорю, команда у вас очень хорошая", - заявил Кондратьев.

