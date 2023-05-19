Интересное достижение Севильи

Главный тренер "Севильи" Хосе Луис Мендилибар стал четвёртым специалистом в истории команды, который вывел её в финал еврокубка. Андалусийцы завоевали право сыграть в решающем матче Лиги Европы - 2023 после победы дома над "Ювентусом" со счётом 2:1 в дополнительное время в ответной игре полуфинала турнира. Первая встреча закончилась вничью - 1:1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, ранее "Севилья" выходила в финал Лиги Европы под руководством Хулена Лопетеги в 2020 году, Унаи Эмери в 2014, 2015 и 2016 годах и в финал Кубка УЕФА с главным тренером Хуанде Рамосом в 2006 и 2007 годах. Во всех шести решающих матчах андалусийцы одерживали победы.

Финал Лиги Европы 2023 года пройдёт 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште. В нём "Севилья" встретится с итальянской "Ромой". Начало игры - в 22:00 по московскому времени.