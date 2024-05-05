Азербайджанская гимнастка Илаха Бахадирова завоевала "серебро" Кубка Европы в Баку в упражнениях с мячом

Азербайджанская гимнастка Илаха Бахадирова с результатом 31.550 балла завоевала "серебро" на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом среди юниорок, сообщает в воскресенье передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Золотую медаль выиграла Мейталь Мааян Сумкин из Израиля, выступление грации судьи оценили на 32.400 балла. "Бронзу" с результатом 30.900 балла завоевала Магдалена Валкова, представляющая Болгарию.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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