Палеонтологи разоблачили мистификацию вокруг таинственного древнего ископаемого

Ирландские палеонтологи из Университетского колледжа Корка раскрыли тайну окаменевших останков ящерицы возрастом 280 млн лет, которая десятилетиями сбивала исследователей с толку. Статья опубликована в научном журнале Paleontology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Окаменелости ящера вида Tridentinosaurus antiquus нашли в итальянских Альпах в 1931 году. Экземпляр считался важной вехой для понимания эволюции ранних рептилий. Специалисты отмечали необычную сохранность мягких тканей. Однако последнее открытие показало, что то, что они принимали за шкуру животного, на самом деле было слоем краски.

"Ископаемые мягкие ткани встречаются редко, но если их обнаружить в окаменелостях, они могут раскрыть важную биологическую информацию, например, о внешней окраске, внутренней анатомии и физиологии. Ответ на все наши вопросы был прямо перед нами, и нам пришлось детально изучить этот ископаемый образец, чтобы раскрыть его тайны - даже те, которые, возможно, мы не хотели знать", - отметила автор новой научной работы, доктор Валентина Росси.

Мистификацию удалось разоблачить с помощью микроскопического анализа, который показал, что текстура и состав материала не соответствуют настоящим мягким тканям.

Результаты показывают, что контур тела Tridentinosaurus antiquus был создан искусственно, вероятно, для улучшения внешнего вида ископаемого. Этот обман ввел в заблуждение предыдущих исследователей. Кто именно покрыл краской находку - пока неясно.

Ученые уточнили, что само ископаемое - не подделка. Кости задних конечностей, в частности бедренных, кажутся настоящими, хотя и плохой сохранности. Более того, новые анализы показали наличие крошечных костных чешуек, называемых остеодермами. Они напоминают шкуру современных крокодилов и могли располагаться на спине древней ящерицы.

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