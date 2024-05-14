Шри-Ланка изучит связи буддизма и искусственного интеллекта

Власти Шри-Ланки собираются выделить $3,3 млн на изучение взаимосвязи буддизма с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил президент страны Ранил Викрамасингхе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся на заре эры искусственного интеллекта, что вызывает вопросы о траектории его развития в течение следующих двух десятилетий. Очень важно изучить взаимосвязь между искусственным интеллектом и буддизмом", - привела слова президента его канцелярия. "В следующем году планируется выделить 1 млрд рупий (около $3,3 млн) на исследования взаимосвязи учения Будды и искусственного интеллекта", - указал глава островного государства. Он уточнил, что реализация инициативы планировалась на текущий год, но планы пришлось отложить из-за продолжающейся работы над законодательством, регулирующим использование ИИ.

По словам ланкийского президента, учение Будды помогает человеку овладевать своим разумом и прокладывать к прогрессу. "Теперь ИИ отражает возможности человеческого разума. ИИ может обрабатывать огромные объемы информации и действовать соответствующим образом. Поэтому уместно изучить связь между учениями Будды с ИИ, учитывая их общую направленность на контроль над разумом и его влияние на наши действия", - добавил Викрамасингхе.

Как считает политик, ИИ может представлять собой альтернативную доктрину, которая потенциально способна конкурировать с другими. "Если искусственный интеллект пропагандирует другую религию, это может представлять угрозу для буддизма, поэтому крайне важно рассмотреть такую возможность", - отметил он, подчеркнув, что людям следует задуматься о последствиях использования современных мобильных устройств.

Викрамасингхе напомнил, что власти Шри-Ланки внедряют новые правила для надзора за искусственным интеллектом. Министерство технологий разработало законопроект, включающий планы по созданию отдельного центра ИИ. "Великобритания и Европейский союз, уже приняли законы, регулирующие искусственный интеллект, и мы должны последовать этому примеру", - констатировал он.

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