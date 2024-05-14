Обнаружены колебания гигантской структуры в Млечном Пути

Астрономы впервые обнаружили колебания волны Рэдклиффа - гигантской структуры из газовых облаков в Млечном Пути. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Волна Рэдклиффа представляет собой синусоидальную цепочку плотных газовых облаков длиной 2,7 килопарсек (8,8 тысячи световых лет), которая располагается на расстоянии 978 светового года. Об открытии этой структуры с помощью 3D-картографии пыли было объявлено в 2020 году, однако, несмотря на ее волнообразный характер, ученым не удавалось подтвердить, что она действительно является колеблющейся.

Исследователи проанализировали данные миссии Gaia ESA, обнаружив трехмерные движения молодых областей звездообразования в волне Рэдклиффа, и вся структура является бегущей волной, которая дрейфует в радиальном направлении от галактического центра. Колебания вызваны гравитацией обычной материи, а вклад темной материи незначителен.

Дрейф волны Рэдклиффа означает, что в ней могло родиться скопление, сверхновые звезды которого породили ныне расширяющийся Местный Пузырь - область разреженного газа, через которую сейчас проходит Солнечная система.

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