Телескоп Уэбба зафиксировал уничтожение океанов воды

Международная группа астрофизиков обнаружила уничтожение и повторное образование воды в объемах, сравнимых с земными океанами, в центре туманности Ориона. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба в ходе научной программы PDRs4All. Целью изучения стал планетообразующий диск d203-506, расположенный в туманности Ориона, который находится под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения.

УФ-излучение разрушает молекулы воды и образуются молекулы гидроксила (OH), чье присутствие было зафиксировано по эмиссионным линиям в спектре диска d203-506. По оценкам, за месяц в системе испаряется и повторно образуется эквивалент Мирового океана Земли.

Было также показано, что гидроксил, являющийся ключевым промежуточным продуктом в химических реакциях образования воды, образуется из атомарного кислорода. По мнению авторов, через подобный цикл могла пройти некоторая часть земной воды в протопланетном диске Солнечной системы, что объясняет более низкую долю дейтерия в океанах Земли по сравнению с той, что обнаружена вокруг протозвезд.

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