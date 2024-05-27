Венесуэла лишилась последнего ледника

Венесуэла осталась без ледников, став в этом плане первой страной в современном мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, за последнее столетие государство лишилось 6 ледников. Последний и оставшихся - ледник Гумбольдта, он же Ла-Корона - был признан статичным ледяным полем, но и оно сократилось до двух гектаров.

Исследования, на которое ссылается портал AccuWeather, называют основной причиной изменение климата. Согласно исследованию 2020 года, площадь венесуэльских ледников сократилась на 98 проц в период с 1952 по 2019 год. В 1998 году отступление ледников достигла своего максимума.

Власти Венесуэлы пытались сохранить ледники, в частности использовали для этого термоодеяла. Однако это не дало результата, а климатологи даже упрекнули правительство страны за загрязнение окружающей среды.

По прогнозам специалистов, до 2100 года в мире могут исчезнуть от 20 проц до 80 проц ледников. Это не пройдет бесследно ни для экосистемы, ни для человека: повысится уровень моря, изменится климат, пострадает культурное наследие.

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