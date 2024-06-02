Физики предложили осушить стратосферу ради охлаждения Земли

Американские физики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) изучают возможность охлаждения Земли оригинальным способом. Для этого необходимо осушить часть стратосферы - среднего слоя атмосферы, где концентрируется водяной пар. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стратосфера простирается на высоту от 12 до 50 километров. Накапливающаяся в ней влага образует естественный барьер, предотвращающий выход излучаемого планетой тепла в космос.

Ученые выяснили, что водяной пар копится в стратосфере неравномерно, и большая его часть приходится на тропический пояс Земли. Согласно их расчетам, если осушить небольшой участок воздуха над северной Австралией, в образовавшуюся брешь уйдет значительное количество теплового инфракрасного излучения Земли.

По задумке физиков, область стратосферы можно попробовать осушить с помощью частиц минеральной пыли, вокруг которых влага будет концентрироваться и превращаться в льдинки. Это создаст недолговечные облака, которые опустятся в тропосферу.

Как показали расчеты, повторение этого способа позволит компенсировать одну семидесятую часть потепления, вызванного изменением климата.

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