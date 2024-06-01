Раскрыта новая опасность для Атлантики

Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории раскрыли новую опасность для течений в Атлантике. Они обнаружили, что выбросы аэрозолей над Азией приводят к замедлению атлантической опрокидывающей циркуляции или AMOC. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

AMOC является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли, поглощать углекислый газ из атмосферы и поддерживать круговорот воды. Считается, что коллапс циркуляции, который приведет к резкому похолоданию климата в европейском регионе, произойдет через несколько десятилетий или столетий.

Известно, что увеличение выбросов парниковых газов и антропогенных аэрозолей над Северной Америкой и Европой являются факторами, способствующими замедлению AMOC. Эти аэрозоли включают загрязнение от транспорта, сжигания угля и промышленного производства. Однако влияние азиатских аэрозолей до сих пор было плохо изучено.

Используя совокупность климатических моделей, ученые показали, что радиационное охлаждение, возникающее в результате увеличения азиатских аэрозолей, также приводит к замедлению AMOC. Это происходит через следующий механизм: аэрозоли способствуют возникновению волн Россби - изгибов струйных атмосферных течений, - которые, в свою очередь, ослабляют субполярные западные ветры Северной Атлантики. Уменьшение переноса холодного воздуха из Северной Америки препятствует трансформации водных масс в Лабрадорском море и тем самым вызывает замедление циркуляции.

Авторы приходят к выводу, что сокращение выбросов азиатских антропогенных аэрозолей не только снизит местное загрязнение воздуха, но и поможет стабилизировать AMOC.

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