В Японии построили первый в мире спутник из дерева

Совместная группа специалистов Киотского университета и компании Sumitomo Foresty в Японии завершила постройку первого в мире деревянного спутника LignoSat.

Как передает Day.Az, oб этом со ссылкой на вуз сообщает ТАСС.

Изделие представляет собой деревянный куб с длиной грани 10 сантиметров и толщиной стенки до 4,5 миллиметра. В конструкции используются алюминиевые створки. Масса спутника составляет один килограмм.

Создание космического аппарата велось с апреля 2020 года. Одной из целей его разработки являлись экологические соображения - после завершения своей работы спутник войдет в атмосферу Земли и полностью сгорит в ней.

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