Обычные кухонные отходы оказались полезным удобрением

Для подкормки томатов нужны удобрения, богатые азотом, фосфором и калием, заявил садовод Джим Компетти. О том, какие обычные отходы с кухни оказались полезным удобрением, которое поможет повысить уровень азота в почве, он рассказал изданию Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Добавление в почву измельченной банановой кожуры, напомнил он, может обеспечить томаты нужным количеством фосфора и калия. А для того чтобы обогатить ее азотом, понадобится не выбрасывать другие отходы - кофейную гущу, рассказал он. "После того как вы заварите в чайнике первую порцию кофе, останется только гуща. Если вы просто заварите еще один чайник, вы получите идеальный универсальный раствор для удобрения", - говорит он.

Компетти уточнил, что раствор надо охладить и поливать им саженцы томатов. Кроме того, добавил он, можно разводить одну часть обычного кофе одной частью воды и использовать для полива. Также несколько чайных ложек кофейной гущи можно разложить вокруг кустов томатов и поливать растения обычной водой через эту гущу, обновляя ее каждые три-четыре недели, рассказал Компетти. Садовод заверил, что подкормленные таким образом томаты будут более крупными, кроме того, к ним не подступятся слизни и улитки.

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