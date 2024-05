Захватившие весь мир тараканы оказались индийскими

Распространившиеся по всему миру тараканы оказались индийского происхождения. Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Международная группа ученых изучила ДНК 281 особи "немецкого" таракана (Blattella germanica), также известных как прусак или рыжий таракан, и выявила связь этого вида с их азиатскими сородичами (Blattella asahinai). Азиатские и "немецкие" тараканы разделились всего 2100 лет назад: их общий предок переселился с полей Индии, адаптировался к жизни рядом с человеком и захватил почти все страны мира.

Первая волна миграции тараканов вышла из Бенгальского залива 1200 лет назад и двинулась на запад из-за развития торговли и организации военных походов исламскими халифатами Омейядов и Аббасидов. Следующая волна насекомых перемещалась с европейскими Ост-Индскими кампаниями. Так тараканы оказались в Индонезии.

В Европу насекомые попали в период Семилетней войны (1756-1763). Сначала у них не было официального названия: русские солдаты называли его "прусским" тараканом, а британские и прусские военные - "русским".

