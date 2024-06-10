Открыта редкая галактика типа «зеленая фасоль»

Астрономы Университета штата Нью-Мексико и других стран сообщили об открытии новой галактики редкого класса, прозванного "зеленой фасолью".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Галактики типа "зеленая фасоль" представляют собой активные галактики, светящиеся зеленым из-за интенсивного излучения области вокруг центральной черной дыры. В ходе Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) идентифицировано только 17 таких галактик.

С помощью телескопа VLA был идентифицирован протяженный источник радиоизлучения, получивший обозначение RGZ J123300.2+060325. Он имеет красное смещение около 0,3, что соответствует расстоянию более чем в три миллиарда световых лет.

Новые наблюдения подтвердили, что этот источник является галактикой типа "зеленая фасоль", названной RGB1. Она имеет расширенную область эмиссионных линий, фотоионизированную активным ядром галактики. Из активного ядра вырывается джет, продолжительность фазы образования которого составляет не менее шести миллионов лет.

Наблюдения также выявили несколько отдельных облаков вокруг RGB1 на расстоянии 123 тысяч световых лет от ядра, что предполагает снижение ионизирующего излучения за последние 150 тысяч лет. Происхождение RGB1 остается неопределенным и требует дальнейших наблюдений. Ученые предполагают, что галактика могла превратиться из радиогалактики с эмиссионными линиями высокого возбуждения в радиогалактику с низким возбуждением или неактивную галактику.