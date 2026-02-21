Ученые выяснили причину загадочного исчезновения хоббитов

Международная группа исследователей, в том числе ученые из Университета Вуллонгонга, выяснила, что изменение климата могло сыграть ключевую роль в исчезновении Homo floresiensis - древнего человека небольшого роста, известного как "хоббит".

Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Homo floresiensis обитал на индонезийском острове Флорес и был открыт в 2003 году в пещере Лианг-Буа. По данным археологов, этот вид существовал около 140 тысяч лет, но исчез примерно 50 тысяч лет назад. Причины его вымирания долгое время оставались неясными.

Чтобы восстановить климатическую картину того времени, ученые проанализировали химические сигналы, сохранившиеся в сталагмитах пещеры, а также изотопный состав зубной эмали ископаемых остатков карликового стегодона (Stegodon florensis insularis) - основного объекта охоты "хоббитов".

Результаты показали, что около 76 тысяч лет назад климат начал становиться суше, и к периоду между 61 и 55 тысячами лет назад наступила длительная засуха. Этот временной отрезок совпадает с исчезновением Homo floresiensis.

"Экосистема вокруг Лианг-Буа стала значительно более засушливой в период исчезновения Homo floresiensis. Летние осадки сократились, реки начали пересыхать в сухой сезон, что создало стресс как для "хоббитов", так и для их добычи", - рассказал руководитель исследования, почетный профессор Университета Вуллонгонга Майк Гаган.

Сталагмиты, формирующиеся из капель воды, стали своего рода архивами осадков. Их анализ позволил восстановить динамику древних дождей. Изотопные данные из зубов стегодонов показали, что эти животные зависели от речной воды, доступ к которой резко сократился.

Около 61 тысячи лет назад численность карликовых слонов начала стремительно сокращаться. Поскольку они составляли важную часть рациона Homo floresiensis, уменьшение их популяции усилило давление на древних людей.

"Исчезновение источников пресной воды, сокращение численности стегодонов и Homo floresiensis происходит одновременно, что демонстрирует накопительный эффект экологического стресса. Конкуренция за ресурсы, вероятно, вынудила "хоббитов" покинуть Лианг-Буа", - отметил соавтор работы Герт ван ден Берг.

Исследователи также предполагают, что в поисках воды и пищи Homo floresiensis могли столкнуться с представителями Homo sapiens, которые уже распространялись по Индонезийскому архипелагу.

"Возможно, климатические изменения создали условия для контактов с современными людьми. Засуха могла стать фоном для окончательного исчезновения Homo floresiensis", - добавил Гаган.