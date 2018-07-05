Бинали Йылдырым: Турция давно должна была перейти на президентскую форму правления

Турция уже давно должна была перейти на президентскую форму правления, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Йылдырыма, данный вопрос давно был вынесен на повестку Партии справедливости и развития (ПСР).

"Парламентская форма правления не отвечала интересам новой, более развитой и сильной Турции" - сказал Йылдырым.

По словам премьер-министра, после того как в стране были проведены парламентские и президентские выборы, можно сказать, что Турция полностью перешла на президентскую форму правления.

Отметим что накануне Центральная избирательная комиссия Турции (YSK) объявила окончательные итоги парламентских и президентских выборов, которые состоялись 24 июня.

Согласно сообщений YSK, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,59 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,29 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,4 процента, кандидат от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,2 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок Партии справедливости и развития (ПСР) набрал 42,56 процента, Партия националистического движения (MHP) набрала 11,1 процента, Народная республиканская партия - 22,65 процента, "İyi Parti" - 9,96 процента, HDP - 11,70 процента, SP - 1,23 процента и "Vatan Partisi" - 0,23 процента голосов.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 49, CHP -146, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партии SP и Vatan Partisi не были представлены в парламенте страны.

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